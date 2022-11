Si illumina la torre degli Asinelli: in centro è già Natale | VIDEO

Torna il Natale sotto le due torri: da oggi, fino al 9 gennaio, la torre degli Asinelli sarà illuminata lungo tutti e quattro i lati per l’iniziativa natalizia “Luci e colori per la Torre degli Asinelli”. L’illuminazione sarà a basso consumo di energia e in grado, da un lato, di garantire un’illuminazione della Torre il più possibile omogenea.

"Anche quest’anno abbiamo pensato ad un’iniziativa di forte richiamo per caratterizzare l’immagine di Bologna, rendendola unica nel periodo delle feste. Confcommercio Ascom Bologna e le imprese che rappresenta realizzano un’installazione luminosa temporanea che, come avvenuto negli anni passati, farà apprezzare ancor più Bologna", ha dichiarato Enrico Postacchini, Presidente Confcommercio Ascom Bologna.

L’impianto temporaneo di illuminazione della Torre degli Asinelli è stato realizzato grazie alla collaborazione e condivisione del progetto da parte del Comune di Bologna, della Soprintendenza e di Bologna Welcome. Partner tecnico del progetto è Radio Sata.

Insieme all’impianto della torre, accese anche le luminarie in centro con la tradizionale iniziativa La Città della Luce realizzata da Confcommercio Ascom Bologna in collaborazione con i commercianti delle strade coinvolte. Gli allestimenti saranno realizzati con luci led. La scelta tecnica è di tornare progressivamente ad un colore più caldo che creerà ambientazioni molto suggestive, a basso consumo energetico.