Luci a San Luca, buona la prima: folla sotto il portico grazie alla magia di luci e musica

Un bel pretesto per passeggiare sotto il Portico di San Luca, una sera di giugno. Su fino al santuario, attraversando l'installazione luminosa (e sonora) creata dal light-designer tedesco Philipp Frank per oltre due chilometri. Fotocamere accese per cercare di immortalare il fenomeno delle luci intermittenti e selfie a ogni curva del porticato. Gli altri effetti speciali sono il panorama (bellissimo il campanile fresco di restauro della Certosa) e il profumo di gelsomino. Folla anche quest'anno per "Luci a San Luca", con un traffico ordinato che blocca i veicoli al Meloncello trasformando la strada in un corso da passeggiata.

La prima serata ha avuto successo e lo spettacolo dura fino all'alba ancora per alcuni giorni (fino al 9 giugno). Si tratta della già nota iniziativa nata da un'idea di Cesare Cremonini per valorizzare il patrimonio Unesco più rappresentativo della città. Di cosa si tratta? Sotto il portico di San Luca, dall’Arco del Meloncello alla Basilica, per quasi due chilometri, la tecnologia darà vita a oltre 300 archi, illuminandoli, in uno scenario di straordinaria bellezza. Passeggiando lungo il porticato, alla famosa curva delle Orfanelle, sarà possibile assistere ad un vero e proprio spettacolo visivo in cui gli alberi presenti lungo il percorso si integreranno con seducenti proiezioni di luci in un connubio che trasporterà il pubblico all’interno di un’atmosfera surreale.