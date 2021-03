4 marzo 2021: "Visionario, geniale, imprendibile. Buon compleanno, Lucio" | VIDEO

Come ogni anno, Bologna celebra il compleanno di Lucio dalla ma quest'anno, causa restrizioni e zona rossa, le iniziative previste sono state annullate, per evitare qualsiasi possibile rischio di assembramento, come la proiezione delle immagini di Lucio Dalla in Galleria Cavour.

Tuttavia, in via d'Azeglio si vedono alcuni scatti di Lucio – scelti dalla Fondazione Lucio Dalla insieme al Comune di Bologna, Bologna Welcome, Confcommercio Ascom e al Consorzio degli Esercenti di Via D’Azeglio – per fare omaggio al cantautore bolognese nato il 4 marzo 1943.

Stasera alle 21, in streaming su Youtube, andrà in onda Back to Futura, un progetto musicale dell'associazione Incontri Esistenziali dedicato ai musicisti emergenti.

Back to Futura: parole e musica da Casa Dalla

Un gruppo di giovani amici dell’Associazione Culturale Incontri Esistenziali ha dato il via al progetto musicale “Back to Futura”, un percorso di parole e musica che si snoda attraverso appuntamenti con giovani cantautori chiamati a raccontare il proprio personalissimo modo di fare musica.

anti racconti geniali e visionari, proprio come era Lucio, ospitati non a caso nelle stanze che per tanti anni hanno accolto il cantante a Bologna, ora divenute un simbolo della città. Il progetto è stato recepito con entusiasmo dalla Fondazione Lucio Dalla che ha fatto sua l’iniziativa, contribuendo con suggerimenti e ospitalità in occasione del 78esimo compleanno del cantautore bolognese.

Il primo incontro si terrà online proprio il giorno del compleanno di Lucio, giovedì 04 marzo alle ore 21.00 e sarà possibile assistere all’evento in diretta streaming dal canale YouTube.