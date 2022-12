Apre la call artisti per ricordare Lucio Dalla in occasione di Bologna Marathon 2023

È on line il form per la raccolta delle candidature per la partecipazione all’iniziativa di street music Se io fossi un angelo, in occasione di Bologna Marathon 2023.



L’iniziativa, ideata da Bologna Sport Marathon e Fondazione Lucio Dalla in collaborazione con Bologna Città della Musica Unesco, prevede l’allestimento sui percorsi di gara di dieci postazioni da assegnare a musicisti e cantanti che risponderanno alla call, aperta fino al 31 gennaio 2023, per esibirsi al passaggio dei runner il 5 marzo anche interpretando un brano di Lucio Dalla e dando così vita ad un omaggio musicale che risuonerà in tutta la città in ricordo di quello che sarebbe stato l’ottantesimo compleanno dell’artista.



I vincitori verranno selezionati dalla commissione costituita da: un membro di Bologna Sport Marathon; un rappresentante di Bologna Città della Musica Unesco; Andrea Faccani, presidente della Fondazione Lucio Dalla; Daniele Caracchi, presidente di Pressing Line; Rebecca Bottoni, presidente del Ferrara Buskers Festival e Stefano Bottoni suo ideatore e direttore artistico



Le candidature per partecipare all’iniziativa, realizzata grazie al sostegno di Pelliconi, dovranno essere corredate da una presentazione del proprio repertorio che dovrà prevedere almeno una canzone di Lucio Dalla e per ogni postazione verrà assegnato un gettone di partecipazione.