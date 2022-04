Lucio Dalla, il tributo di Stefano Accorsi con immagini inedite: "Era il multiplo di sé stesso" | VIDEO

Stefano Accorsi, testimonial dell'Emilia-Romagna, omaggia Lucio Dalla e la prima grande mostra a lui dedicata – 'Lucio Dalla. Anche se il tempo passa' – con un video tributo di immagini inedite accompagnato da una testimonianza contenuta nel catalogo della mostra bolognese del giornalista e conduttore televisivo e radiofonico Vincenzo Mollica.

Le immagini inedite ritraggono il cantante nella sua amata città natale. Si possono inoltre vedere anche oggetti privati, album, filmati, abiti di scena e premi, tutti esposti per la prima volta al Museo Archeologico di Bologna. Nel video, Accorsi sintetizza con le parole di Mollica, in una manciata di secondi, l'arte e il genio del poliedrico artista: "Lucio Dalla era multiforme nel corpo e nell'anima. Era il multiplo di sé stesso. Il suo genio artistico gli permetteva di essere chi voleva. Poteva essere uno e insieme una moltitudine... Era come se a ogni passaggio lasciasse una scia fatta di emozioni. Le sue immaginazioni erano sempre a fuoco. Lui era il quadro, tutto il resto era cornice…Lucio era musica, cinema, canzoni, teatro, danza, opera lirica, pittura, letteratura. Era tutto quello che sognava di essere, tutto quello che voleva essere... Insomma, era un pezzo unico, inarrivabile".

La mostra offre un percorso espositivo, aperto al pubblico fino a domenica 17 luglio articolato in più di 10 sezioni e curato da Alessandro Nicosia di Cor con la Fondazione Lucio Dalla, con il sostegno del Comune di Bologna e il patrocinio della Regione Emilia-Romagna. In uno spazio di mille metri quadri, l'esposizione descrive la dimensione umana e artistica del cantautore bolognese in tutte le sue espressioni ed emozioni più intime e personali, dove sono raccontate la sua arte e le sue passioni. Una mostra che testimonia il legame indissolubile e straordinario tra Lucio Dalla e Bologna, Città creativa della musica Unesco.

La mostra

La mostra è ospitata negli spazi del Museo Civico Archeologico fino al 17 luglio. Promossa dal Comune di Bologna, con il patrocinio della Regione Emilia-Romagna, è ideata e organizzata dalla società Creare Organizzare Realizzare (Cor) ed è il frutto di una lunga ricerca di materiali, molti dei quali esposti per la prima volta.

Un viaggio nel mondo dell'artista, l'Universo Dalla appunto, partendo dalla sua infanzia. Oltre dieci le sezioni in cui è suddivisa l'esposizione: Famiglia-Infanzia-Amicizie-Inizi musicali, Dalla ci racconta, Il clarinetto, Il museo Dalla, Dalla e la sua musica, Dalla e il cinema, Dalla e il teatro, Dalla e la televisione, l'Universo Dalla, Dalla e Roversi, Dalla e la sua Bologna.

Insieme ai documenti, tante foto, filmati, abiti di scena e altri aspetti che ci raccontano la sua vita, l'arte e le sue passioni. Per capire meglio il risultato finale di questa importante ricerca/esperienza va sottolineata la sezione Universo Dalla, con decine di foto del Maestro con tanti personaggi della cultura, i più importanti cantanti, i tantissimi collaboratori che lo accompagnarono puntualmente nel suo lavoro e, ancora, un'interessante chicca con un'enciclopedia di oltre 250 nomi di persone di ogni genere sociale, con cui ha avuto rapporti di lavoro e amicizia che lo hanno seguito per tutta la vita con gioia e con il massimo della considerazione.

Con l'occasione l'esposizione sarà accompagnata da un prestigioso catalogo edito per i tipi di Skira che vede, tra le tante cose, un lungo elenco di straordinarie testimonianze raccolte in occasione delle celebrazioni che aiutano a capire Lucio Dalla.

La mostra è sostenuta da RAI, Cinecittà Luce, Special Partner Lavoropiù, si ringraziano Gruppo Hera, Banca di Bologna e Confcommercio Ascom Bologna, con la collaborazione di Universal Music Publishing Group, Bologna Welcome, SIAE Società Italiana degli Autori ed Editori, Skira Editore, Fondazione Teatro Comunale di Bologna e Ticketone. Sponsor tecnico BIG Broker Insurance Group - CiaccioArtea.