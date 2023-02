Buon compleanno Lucio Dalla,. Contest, targhe e riapertura della casa: "A lui sarebbe piaciuto così"

Lucio Dalla avrebbe compiuto ottant'anni e Bologna non lo dimentica, anzi, lo celebra con una serie di eventi che si svolgeranno dal 1° al 5 marzo. Il calendario è stato presentato in un luogo splendido, poco distante dalla casa di via D'Azeglio, l'oratorio di San Giovanni dei Fiorentini. Come ha detto la delegata alla Cultura del Comune di Bologna e della Città Metropolitana Elena Di Gioia: "Lucio Dalla segna una colonna sonora di musica, arte e affetto per la città che vogliamo rendere permanente anche con queste giornate sensibili, attraverso le quali festeggiamo i suoi 80 anni. Una polifonia di eventi e di progetti che segnano lo spazio pubblico con targhe e incisioni, ma anche contest musicali che dimostrano la generosità nei confronti dei giovani talenti, ma anche progetti di solidarietà come quello a favore del Sant'Orsola". E a proposito di targhe, Di Gioia ricorda l'intitolazione della Piazza Lucio Dalla: "Gli sarebbe piaciuto vederla così piena di vitalità e di musica. Così tanto vissuta dai giovani".

E anche il presidente della Fondazione Lucio Dalla, Andrea Faccani usa le stesse parole quando riassume tutto quello che si farà nelle giornate dedicate alla ricorrenza: "A Lucio sarebbe piaciuto festeggiare così. Le sue canzoni le conoscono tutti, anche i bambini e questa cosa è bellissima".

Si parte il primo marzo con l'Inaugurazione della lapide sulla casa natale dell’artista (Piazza Cavour 2) e del cartiglio storico sull’ultima casa in cui Lucio Dalla ha vissuto e lavorato (Via D’Azeglio 15). Le celebrazioni della ricorrenza degli ottanta anni dalla nascita di Lucio Dalla a Bologna si apriranno il 1° marzo alle 11.30 con l’inaugurazione, alla presenza di Elena Di Gioia, delegata Cultura di Bologna e Città Metropolitana, della lapide che i cugini dell’artista insieme alla Fondazione Lucio Dalla apporranno sulla casa natale, in piazza Cavour 2, e subito dopo, in via D’Azeglio 15, verrà svelato il cartiglio storico che indicherà l’ultima casa in cui l’artista bolognese ha vissuto e lavorato. Il giorno successivo, il 2 marzo, appuntamento al Teatro Celebrazioni con la rassegna "Ciao" alla sua prima edizione: un evento inedito, una serata speciale di musica, nuove idee e nuovi progetti, dedicata al grande artista e ispirata alla sua straordinaria capacità di visione, che diverrà l’appuntamento annuale, a Bologna, con l’innovazione musicale. E il 3 marzo viene riaperta la casa di Lucio, quella in via D'Azeglio: in collaborazione con Bologna Welcome, i visitatori desiderosi di compiere un viaggio nella vita dell’artista attraversando le stanze dell’ultima abitazione in cui l’artista ha vissuto e lavorato potranno farlo. Il 3 marzo prenderanno il via le attività di “Bologna Marathon 2023” con l’”Expo Village” al PalaDozza dedicato all’accoglienza dei numerosi runner che arriveranno a Bologna per le gare che si terranno il 5 marzo, nel nome di Lucio Dalla. All’artista sono infatti dedicate le medaglie ufficiali della Maratona, della 30km dei Portici e della Unipol Move Run Tune Up di 21 Km. Infine, il 4 e 5 marzo ci sarà la presentazione del libro “Il parco della luna” di Lucio Dalla, illustrato da Sarah Mazzetti ed edito da CIAO Discoteca Italiana e dell’omonimo progetto della Fondazione Policlinico Sant’Orsola dedicato all’infanzia.

La prima edizione di "Ciao - Rassegna Lucio Dalla"

Presentato sempre oggi il "Ballerino Dalla", il riconoscimento assegnato agli artisti premiati da “Ciao – Rassegna Lucio Dalla", contest dedicato agli emergenti. I premi, che saranno assegnati annualmente, verranno conferiti il 2 marzo al Teatro Celebrazioni di Bologna, serata presentata da Dario Ballantini insieme a Mille e organizzata in occasione appunto dell’80° compleanno di Lucio Dalla. Il riconoscimento verrà conferito ad artisti e opere che stanno contribuendo a innovare il panorama musicale italiano incarnando e interpretando l’approccio visionario, sperimentale ma anche pop che ha guidato la lunga carriera di Lucio Dalla. Disegnato dall'artista Mauro Balletti e ispirato al testo del brano "Balla balla ballerino", il BALLERINO DALLA rappresenta una figura in una posizione di danza, poggiata "su una tavola fra due montagne". Simboleggia le sfide, le insidie e le difficoltà che ogni nuovo artista si trova ad affrontare all'inizio del suo percorso nel complicato tentativo di affrancare la sua unicità presso il pubblico.