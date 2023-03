Lucio Ottanta, 80 anni fa nasceva Lucio Dalla

Ottanta anni fa nasceva Lucio Dalla. E proprio Lucio Ottanta si chiama il programma di iniziative realizzato da Fondazione Lucio Dalla, in collaborazione con il Comune di Bologna e il sostegno di Banca di Bologna, insieme ai partner Bologna Sport Marathon, CIAO Discoteca Italiana, Fondazione Policlinico Sant’Orsola, iCompany e Pressing Line. Media Partner QN Quotidiano Nazionale, il Resto del Carlino, La Nazione, Il Giorno e Luce!



Ieri l'inizio, con il Bologna Marathon Sport Village al PalaDozza, dell'evento sportivo “Bologna Marathon 2023”, occasione per celebrare l’ottantesimo compleanno di Lucio Dalla nel nome della musica e dello sport.

All’artista sono dedicate le medaglie ufficiali della Maratona, della 30km dei Portici e della Unipol Move Run Tune Up di 21 Km e il 4 marzo alle 18, al PalaDozza, Lucio Dalla verrà ricordato con un momento musicale a cura della band ibeatipaoli.



Domenica 5 marzo i dieci artist? selezionati grazie all’iniziativa di street music “Se io fossi un angelo”, ideata da Bologna Sport Marathon e Fondazione Lucio Dalla in collaborazione con Bologna Città della Musica Unesco, daranno vita ad un affettuoso omaggio musicale che risuonerà in tutta la città esibendosi per i runner sui percorsi di gara.



Oggi, 4 marzo, sarà emesso il francobollo commemorativo dedicato all’artista dalla Repubblica di San Marino. Domenica 5 marzo, alle 17.30 alle Librerie.Coop Ambasciatori, verrà presentato il libro “Il parco della luna” di Lucio Dalla, illustrazioni di Sarah Mazzetti, edito da Ciao Discoteca Italiana.

Il libro “Il parco della luna” verrà presentato in anteprima in occasione della cena solidale organizzata da Fondazione Lucio Dalla nella casa dell’artista a favore dell’omonimo progetto della Fondazione Policlinico Sant’Orsola che vedrà la realizzazione, nei giardini del Policlinico, di uno spazio “magico” dove i piccoli degenti potranno vivere momenti sereni di gioco e di creatività.

La mappa interattiva nei luoghi di Lucio

Tre anni fa abbiamo realizzato una mappa 3D interattiva che ci porta nei luoghi di Lucio. Dalla casa natale in piazza Cavour – dove ora c'è una targa commemorativa – all'Agnese delle cocomere. Per navigarla basta cliccare qui.