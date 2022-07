Da soldato a prostituta, le mille vite di Lucy. Bologna ne fa un simbolo di libertà e resilienza

Libertà e resilienza. Di questo Bologna rende simbolo Luciano "Lucy" Salani, la trangender che ha conosciuto l'orrore dei campi di contramento e le cui mille vite sono diventate un film-documentario tv (di Botrugno e Coluccini 'C'è un soffio di vita soltanto'). E ieri la città felsinea ha voluto donarle la Turrita di bronzo. Con un messaggio vibrante la vicesindaca Emily Clancy ha motivato il conferimento. Di seguito lo riportiamo integralmente.

Le mille vite di Lucy

Classe 1924, nata a Fossano nel piemontese con il nome di Luciano, Salani è considerata dal Movimento Identità Trans l'unica persona transessuale italiana ad essere sopravvissuta alle persecuzioni fasciste e naziste.

Nata negli anni dell'ascesa del fascismo, ha avuto da sempre difficoltà per via del suo orientamento sessuale, avversato anche all'interno della famiglia, peraltro antifascista. L'avvitamento del mondo nel secondo conflitto mondiale ha portato Salani a venire arruolata come artigliera nell'esercito italiano poco prima dell'armistizio. Né è seguita una lunga serie di diserzioni, fughe e vita nell'Italia occupata, prima di essere deportata come soldato disertore in varie località del nord Italia e poi a Dachau.

Finito il secondo conflitto mondiale, Salani è poi rientrata in Italia per lavorare come tappezziera, e negli anni '80 si è ritrasferita a Bologna, dove ha vissuto dall'età della pensione.

Il perchè della Turrita

“A Lucy Salani, la città di Bologna, dove lei ha scelto di vivere, tributa omaggio come testimone di libertà e resistenza"- così inizia il discorso di Clancy e prosegue - "La sua lunga vita è tante vite e ci racconta, come lei stessa ha scelto di fare in molte occasioni di una persona che ha attraversato tutto il secolo scorso, nei suoi momenti più bui, ma anche nelle sue rinascite e trasformazioni.

Lucy ha conosciuto la crudeltà e l'orrore dei campi di concentramento, sottraendosi da giovanissimo alla leva per un atto di diserzione spontaneo, necessario. L'obbedienza non è più una virtù, diceva Don Milani nelle sue appassionate riflessioni contro la guerra. E così Lucy, praticando una spontanea e necessaria disobbedienza, incontra la durezza indicibile del campo di Dachau. Eppure quella durezza lei riesce, con franca naturalezza, a dirla, lasciandoci una testimonianza e una memoria che dobbiamo custodire come un prezioso regalo. Da quell'inferno Lucy riesce a scappare, disobbedendo ancora al destino e aggrappandosi con forza e decisione alla vita. E questo è il secondo atto di testimonianza di Lucy, di cui dobbiamo fare tesoro: l'affermazione di libertà rappresentata dal suo percorso di donna transgender. Persona prima di tutto, essere umano libero, rappresentazione in carne ed ossa della unicità di ognuno di noi e del rispetto che dobbiamo a tutte le differenze.

Salani, come lei stessa afferma, ha vissuto tante vite: bambino, bambina, figlia, soldato e disertore, prigioniero e fuggiasco, lavoratrice, ballerina e prostituta, madre adottiva, amica e amante, ognuna degna di essere vissuta fino in fondo. Una lunga vita monito di libertà e resistenza che l'ha portata ad essere la più longeva donna transgender d'Italia. Questo omaggio a Luciano "Lucy" Salani è dunque per Bologna un proposito e un auspicio ad essere sempre come la sua cittadina Lucy: città libera, resistente ai soprusi e alle ingiustizie, e custode di memorie, accogliente e plurale.”