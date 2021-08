Lutto in città: morto il pasticcere Luigi Laganà

/ Via Santo Stefano

E' morto Luigi Laganà, fondatore della notissima pasticceria omonima di via Santo Stefano a Bologna. Laganà aveva 89 anni e fu l'inventore del panettone salato, una ricetta che fece scuola in tutto il mondo dell'horeca.

A piangerne la scomparsa è anche l'associazione degli artigiani, Cna. "Il suo laboratorio di Pianoro e la sua pasticceria di via Santo Stefano sono un punto di riferimento per gli appassionati dell'arte dolciaria, non solo bolognesi- commenta il direttore di Cna Bologna, Claudio Pazzaglia.

Perr i 60 anni di attività fu premiato da Cna e dal Quartiere Santo Stefano. La pasticceria Laganà tra l'altro fu tra i promotori nel 2004 del festival Cioccoshow.

"La sua arte pasticciera, a partire dal suo celebre panettone salato, è uno dei motivi di maggiore orgoglio per la cultura alimentare bolognese- continua Pazzaglia- un'arte che ha tanti estimatori e ha ispirato molti altri pasticceri bolognesi. Storico associato di Cna, ha rivestito incarichi nella presidenza di Cna agroalimentare. Cna esprime le sue condoglianze a tutti i familiari e amici di Luigi Laganà".

La sua pasticceria, iniziata nel 1955 come attività quasi domestica con il padre, immigrato dalla sicilia negli anni '30, nel tempo è diventata una vera e propria istituzione, dove sotto Natale il passagio è quasi obbligato per prenotare il panettone e altri dolci. I funerali si terranno Venerdì 20 Agosto alle 12:15 alla Certosa di Bologna. Dalle 9 alle 10 invece, all'hospice di Bentivoglio, vi sarà camera ardente, mentre alle ore 11, a Bologna, verrà celebrata una messa all'Antoniano.