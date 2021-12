"Con Tanti Auguri! RaffCarrà": accese le luminarie in via D'Azeglio

Splendono le luminarie artistiche di Via d’Azeglio che quest'anno rendono omaggio a Raffaella Carrà, nata a Bologna e scomparsa a luglio di questo anno.

Sono quattro i brani scelti: “Ballo Ballo”, “A far l'amore comincia tu”, “Tanti Auguri” e “Rumore” e i titoli sono stati disegnati da: Malika Ayane (Ballo ballo), Bob Sinclar, (A far l'amore comincia tu), Nina Zilli (Tanti Auguri) e Alexia (Rumore).

Oltre ai brani luminosi, sono stati promossi dal Consorzio e disegnate dalla mano di Axel Buscarini 4 volti che rappresentano momenti della carriera della Carrà e saranno collocati lungo la passeggiata.

I disegni e i titoli sono realizzati da Antonio Spiezia e i testi da Roberto Tatì. Si ringrazia inoltre Paolo Fratta di Positiva per la collaborazione con Nina Zilli, Alexia, Malika Ayane. Si ringrazia Cristina Cimino per collaborazione Bob Sinclar.

Per l’utilizzo dei testi si ringraziano le edizioni musicali Arcoiris, Sugarmusic, Warner Chappell Music Italiana e gli autori Gianni Boncompagni, Franco Bracardi, Daniele Pace, Paolo Ormi, Andrea Lo Vecchio e Guido Maria Ferilli.

A illuminare via Petroni invece, le parole di Francesco Guccini, mentre a Imola il centro storico "sfoggia"i versi di Vasco Rossi e Cesare Cremonini.

(Foto di Giorgio Bianchi per Comune di Bologna)