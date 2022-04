Lucio Dalla, la scritta 'Grazie Lucio' donata al Sant'Orsola

Dai fili sospesi sopra via d'Azeglio ai muri del day hospital oncologico del Policlinico Sant'Orsola di Bologna.

È stata donata all'ospedale dall'imprenditore Francesco Amante la scritta al neon "Grazie Lucio", che faceva parte dell'installazione luminosa con i versi della canzone "Futura" di Lucio Dalla, accesa nell'inverno 2020 nella strada del centro storico cittadino. Amante si è aggiudicato il pezzo durante l'asta di beneficienza organizzata a ottobre 2021 dal Consorzio degli esercenti di via d'Azeglio pedonale, con il patrocinio del Comune di Bologna e della Fondazione Lucio Dalla, in collaborazione con Sotheby's e con la Gam.

La scritta "Grazie Lucio", firmata dall'artista Pablo Echaurren e realizzata dall'artigiano Antonio Spiezia, è stata installata oggi pomeriggio al Day hospital di oncologia, al Padiglione 2 in via Albertoni, dove ogni anno transitano oltre 1.800 pazienti.

"La gara di solidarietà che ha animato l'asta benefica ha testimoniato il grande affetto che accompagna il ricordo di Lucio - sottolinea Andrea Faccani, presidente della Fondazione Lucio Dalla - e l'impegno di chi vi ha partecipato a contribuire in modo concreto al benessere delle persone". Il dono di Amante è "un gesto molto bello - aggiunge Faccani - siamo felici di esserne testimoni". La scritta dedicata a Dalla potrà ora "continuare a splendere, portando conforto e fiducia in un futuro migliore a coloro che vivono le difficoltà dei percorsi di cura".

"Da collezionista - spiega Amante - ritengo che le opere d'arte debbano il più possibile essere fruite dal pubblico. In tal senso mi sento vicino alla prospettiva di Concetto Pozzati, quando asseriva che le opere dovrebbero avere le ruote per girare".

Delle tre opere acquistate all'evento benefico delle luminarie di Dalla, aggiunge l'imprenditore, "la più importante ho deciso di donarla alla Fondazione Sant'Orsola, perché possa essere anche un segnale di conforto e di speranza, un auspicio da leggere, da vedere e da sperare. Un auspicio di guarigione e con esso di vita".

L'asta per le luminarie di Dalla raccolse in totale 122.000 euro che, detratte le spese, sono stati devoluti a favore della Fondazione Sant'Orsola per la ristrutturazione del reparto di degenza oncologica. Durante la serata, che ha visto la partecipazione di oltre 350 ospiti, la scritta "Grazie Lucio" registrò il prezzo più alto: fu battuto all'asta per la cifra di 16.000 euro.

Già in passato Amante è stato protagonista di iniziative filantropiche a Bologna, come l'installazione Sala d'Attesa nel Pantheon della Certosa, il grande lampadario di Casa Grande collocato davanti alla Cineteca, il restauro e la ricollocazione delle sculture in bronzo di Romagnoli sulla facciata di Palazzo d'Accursio in piazza Maggiore. Alla cerimonia di oggi pomeriggio, nella quale è stato ricordato anche Franco Calarota, uno degli ideatori delle luminarie, hanno partecipato anche l'assessore Luca Rizzo Nervo e il presidente della Fondazione Sant'Orsola, Giacomo Faldella. (Dire)