La splendida dedica di Guccini a Bologna ora illumina le strade in festa

Guccini firma le luminarie artistiche di via Petroni per questo Natale 2021. A farsi carico del progetto è stata la Fondazione Rusconi ritenendo "importante continuare a popolare il cielo della via con le parole della musica".

"Quest’anno - spiega la Fondazione - abbiamo chiesto la disponibilità a Francesco Guccini a partecipare a questa iniziativa, concedendoci gli splendidi versi della canzone 'Bologna' che esprimono bene un sentimento che tutti noi proviamo per questa città".

"Riteniamo - chiosano dall'ente -che le parole di Guccini siano anche legate alla dimensione universitaria che oltre ad essere un luogo geografico è una fase della vita. Molti di noi che l’hanno frequentata, hanno poi scelto di viverci . Guccini ci ha riempito il cuore e catturato la mente".

Bologna,

che sa quel che conta

e che vale

che sa dov’è

il sugo del sale,

che calcola

il giusto la vita,

e che sa stare in piedi

per quanto colpita

Questi i versi che illumieranno le giornate di festa dei bolognesi di passaggio dalla zona universitaria. Un po' a rispondere alla luminarie di via D'Azeglio, pochi metri più in là, un omaggio ad un'altra grande artista nostrana recentemente scomparsa, Raffaella Carrà.

