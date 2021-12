Luminarie anche al Sant'Orsola, con il contributo di Ascom | FOTONOTIZIA

Seconda volta per le luminarie al Sant'Orsola, con la collaborazione tra Confcommercio e Fondazione Policlinico Sant'Orsola. Le installazioni saranno in funzione tutti i giorni, dalle quattro del pomeriggio alle sette del mattino, e illumineranno la via che collega tutti i padiglioni “In un anno così particolare – racconta Giancarlo Tonelli, direttore generale di Ascom – insieme alla Fondazione abbiamo voluto illuminare il Policlinico di Sant'Orsola IRCCS per esprimere gratitudine a medici e infermieri e vicinanza ai malati e alle loro famiglie che trascorreranno qui il Natale”.