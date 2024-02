Mentre Fico si trasforma, il luna park a tema fattoria che c'è dentro resta aperto: "Siamo due cose diverse"

QUI PER ISCRIVERSI AL CANALE WHATSAPP DI BOLOGNATODAY

Stesso indirizzo, ma non confondiamo Luna Farm con Fico. Mentre Oscar Farinetti rivede il suo progetto in un periodo di transizione verso quello che sarà il nuovo “Grand Tour Italia” e chiude fra il 18 febbraio e il 25 aprile, il luna park a tema fattoria che sta al suo interno prosegue (come sempre dal 2019) con un programma fatto di giostre, attrazioni e spettacoli per bambini: "Solo il 5% dei nostro visitatori arriva da Fico, per il resto abbiamo un target tutto nostro fatto di famiglie bolognesi e di famiglie provenienti da tante altre regioni, prima fra tutte la Toscana" spiega Andrea Caldonazzi, amministratore delegato di Luna Farm.

Caldonazzi, ci fa un riassunto del vostro progetto bolognese? Perché proprio dentro il perimetro di Fico e con quali aspettative?

"Luna Farm è arrivato a Bologna nel 2019 e ha aperto i battenti dopo 11 mesi di cantiere. Si tratta di un parco a tema e il tema è la fattoria. E' il primoin Italia al coperto, con target bambini 3-12 anni accompagnati dalle loro famiglie e offre attrazioni e mascotte, spettacoli con personaggi conosciuti, feste di compleanno e anche dei punti ristoro. Siamo entrati nel perimetro di Fico in una fase iniziale nella quale la creatura di Farinetti stava riscuotendo successo e abbiamo deciso, forti della lunga esperienza del Gruppo Zamperla nel mondo del divertimento (per anni gestori di Leolandia ndr), di approcciarci al mercato bolognese così".

Un investimento importante...

"Un investimento da circa 10 milioni di euro".

Ma adesso Fico chiude per alcuni mesi per cambiare pelle...cosa vi aspettate per questo periodo e cosa pensate accadrà con l'apertura del nuovo "Grand Tour Italia"?

"Luna Farm e Fico, lo abbiamo detto, sono due entità diverse: Fico è un contenitore e Luna Farm sta al suo interno. Semplicemente. Per noi non cambia nulla, il nostro percorso resta valido e non vorremmo certo dare un dispiacere ai nostri visitatori. Come Luna Farm ci siamo creati il nostro mercato e sappiamo che solo il 5% dei nostri ospiti viene da Fico, mentre il 95% sono le famiglie bolognesi, toscane, lombarde e di tante altre regioni che vengono a Bologna per noi. Per quanto riguarda la riapertura, se Grand Tour va bene noi andremo meglio. Il rapporto è quello di buon vicinato anche se va detto che quando siamo partiti avevamo la speranza che il numero generato da Fico fosse diverso".

Sul tema lavoratori ci sono state delle relazioni fra il personale vostro e di Fico?

"Non ci sono legami, noi abbiamo il nostro personale e Fico il suo, neanche occasionalmente ci sono stati scambi o passaggi".

Luna Farm in pillole: cos'è e cosa offre

Si tratta di una fattoria speciale. Il contadino Gianni, insieme ai suoi amici animali, ha creato un luogo unico per il divertimento di tutta la famiglia al coperto con una grande varietà di giostre che ruotano, saltano e volano (alcune adatte anche a bambini con disabilità motoria) ma anche videogiochi e realtà virtuale, spazi dedicati alle feste di compleanno, un negozio di souvenir e un punto ristoro. Con il biglietto d’ingresso si può accedere fino a 12 giostre, per l’intera giornata e la durata media delle visite supera le tre ore e mezza. Sotto i 90 centimetri di altezza l'ingresso è gratuito con divieto di salire sulle giostre per motivi di sicurezza. Per alcune giostre, i bambini che non raggiungono i 105 cm o i 120 cm di altezza devono essere accompagnati obbligatoriamente da un adulto maggiorenne.