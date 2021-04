Lupi avvistati a Calderara: "Non attaccano l'uomo, lo percepiscono come un predatore"

“Se da tempo - anche con il riscontro dei ricercatori scientifici che seguono l'andamento della specie - si registra un'espansione dell'areale della popolazione, che rientra, è doveroso ricordarlo, tra i mammiferi selvatici 'particolarmente protetti', ai sensi dell'art. 2, della legge n°157/1992, da decenni non si registrano aggressioni all'uomo". A dirlo il consigliere metropolitano delegato Raffaele Persiano.

Alcuni lupi infatti sono stati avvistati nel fine settimana nella zona di Longara e il Sindaco di Calderara, Giampiero Falzone, ha deciso di fare un appello alla popolazione, senza nessun allarmismo.

"Anche il territorio bolognese è interessato da questo fenomeno, il quale si sviluppa principalmente lungo le più importanti aste fluviali di collina e pianura, nonché in altre aree particolarmente boscate e, per così dire, tranquille dal punto di vista delle attività antropiche - continua - è già accaduto (e accadrà ancora) che alcuni esemplari possano essere avvistati nei pressi di abitazioni e/o borghi, soprattutto nelle ore serali e notturne, come avviene per altri animali selvatici (ad es., volpi, istrici, tassi, ecc.), ma il fatto non deve allarmare eccessivamente. Trattasi di soggetti, per nulla confidenti, che perlustrano ampie zone e spesso sono alla ricerca e/o all'inseguimento di ungulati (anch'essi in diffusione) o animali d'aia isolati, ma non sono pericolosi per l'uomo, tendendo a rifuggirlo prontamente".Esiste, informa Persiano, un numero di emergenza: "Tra segnalazione ed intervento, per quanto rapido, si sarebbe già consumata una significativa distanza che l'animale percorre zigzagando) e i comportamenti da tenere - mantenendo le distanze e senza reazioni scomposte - sono quelli dettati dalle comuni norme di ordinaria prudenza - e conferma - il lupo non attacca l'uomo, lo evita percependolo come un predatore. Il Corpo di Polizia locale della Città metropolitana continuerà ad assicurare una vigilanza mirata e un presidio delle zone interessate, raccogliendo segnalazioni e ove possibile, seguendo gli spostamenti e conclude "mi sento quindi di aggiungere alle considerazioni ragionevoli del Sindaco di Calderara la mia rassicurazione".