Una vita trascorsa a prendersi cura delle barbe degli altri. Ancora 'alla vecchia maniera', sistemando il cliente quasi orizzontale e mettendogli un panno bagnato con l’acqua calda sotto il mento. Lascia la famiglia e una comunità in lutto Nicola Cassio, lo storico parrucchiere di San Lazzaro, attivo da circa una cinquantina d'anni con il suo salone in via delle Fosse Ardeatine. In paese era conosciuto e benvoluto dai molti che varcavano la porta del suo negozio: "Aveva sempre un sorriso, una chiacchiera pronta per tutti - racconta un suo cliente -. A chi passava davanti al salone, anche se non era un suo cliente, chiedeva: 'Vuole un caffè?'. Ti faceva la barba che sembrava di stare in un sogno, da lui trascorrevi un momento di relax".

I figli Vincenzo, Rossella e Grazia hanno da tempo preso le redini dell’attività, ma per tanti residenti di San Lazzaro il signor Nicola, scomparso dopo una malattia, era ancora un punto di riferimento: "Caro papà noi vogliamo ricordati così forte e agile, sempre pronto a un buongiorno e un sorriso per tutti. Con tutto l’amore del mondo ti auguriamo buon viaggio", scrive la figlia Rossella pubblicando, sul suo profilo Facebook, il video del padre mentre balla.

Tantissimi i messaggi di cordoglio scritti da amici e conoscenti: "L'ho sempre considerato un amico - scrivono -. Una colonna portante di San Lazzaro, il tuo papà era di una dolcezza incredibile. Porterò con me i suoi sorrisi e i suoi fantastici caffè".