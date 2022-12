Casalecchio saluta lo storico medico Giovanni Pollini

La comunità di Casalecchio dice addio a Giovanni Pollini, medico di base scomparso ieri all'età di 60 anni. Quattro anni fa gli era stato diagnosticato un mieloma multiplo.

"Il dottor Giovanni Pollini – scrive il sindaco Massimo Bosso – è sempre stato un punto di riferimento per i cittadini di Casalecchio di Reno. Medico di base da tantissimi anni in servizio nella nostra città, impegnato nel mondo del volontariato, con il suo supporto all'associazione Endometriosi - ARIANNe ODV, grande amante del mondo dei motori, con la passione per le Lancia al punto di realizzare un suo museo proprio qui a Casalecchio.

La sua prematura scomparsa mi addolora e desidero ricordare con affetto e riconoscenza l'impegno e il servizio di Giovanni Pollini".

"In questo 2022 con la scomparsa del dott. Carnevali Tibaldi, nel marzo scorso, e del dott. Pollini, oggi, piangiamo due grandi professionisti, che hanno dato tanto al nostro territorio e si sono sempre fatti trovare pronti per aiutare i casalecchiesi. Le mie condoglianze alla famiglia di Giovanni Pollini e a tutti i suoi cari", conclude.