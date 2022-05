Macchie scure, melasma e iperpigmentazione: "I cambiamenti climatici ci cambiano la pelle"

Sieri e creme depigmentanti, protezioni solari sempre più elevate e cosmetici che schermano dai raggi uva e uvb anche in città: sembra che le macchie scure sul viso siano un problema sempre più frequente e spesso molto difficile da risolvere. Cosa le provoca e quale incidenza hanno? Si possono leggere anche come effetto dei cambiamenti climatici e dell'inquinamento? Quali i rimedi davvero efficaci? Blog e siti web ne parlano di continuo, si condividono le esperienze (spesso senza soluzione) ma il parere del medico è sempre la cosa più utile per capire cosa sta accadendo alla nostra pelle: la Prof.ssa Emi Dika, dirigente medico specialista in dermatologia presso l'IRCCS Policlinico di Sant'Orsola, ha accettato di rispondere ad alcune domande sul tema, sciogliendo anche diversi dubbi e sfatando dei luoghi comuni.

Cosa sono esattamente le macchie scure della pelle e perché nell'ultimo periodo il mercato della cosmesi e della parafarmacia non fa che proporre nuove soluzioni per curarle? E' una problematica "nuova"?

" Le iperpigmentazione cutanee, sono frequentemente causate da una eccessiva produzione di melanina, un pigmento presente nella nostra pelle, da parte dei melanociti. Non si tratta di un fenomeno nuovo, ma le imperfezioni in campo estetico sono sempre più oggetto di ricerca e di proposta di correzioni e soluzioni. Tale problematica riguarda maggiormente i fototipi più scuri, maggiori di 3. Tra i fattori ambientali rientrano anche l'inquinamento atmosferico con alterazione della filtrazione dei raggi solari e i cambiamenti climatici, che stanno determinando un aumento delle temperature".

Una problematica più maschile o femmile? In quali aree di manifesta con maggiore frequenza?

"Il melasma è decisamente una problematica più femminile, concentrata maggiormente nella fascia di età che va dai 30 ai 50 anni, quando le alterazioni ormonali sono più frequenti. Il melasma è una iperpigmentazione cutanea che si sviluppa in diverse regioni corporee ma soprattutto sul viso (la fronte , le guance e la regione periorale )Le macchie solari a tipo lentigo solari o lentigo senili sono più frequenti nel viso e e nei punti in cui la pelle è più sottile come lo scollato toracico e il dorso delle mani.

Dunque c'è una connessione fra ormoni e iperpigmentazione?

"Assolutamente sì. Ed è per questa ragione che spesso le macchie del viso fanno la loro comparsa durante la gravidanza. Sono favorite anche dall'assunzione della pillola anticoncezionale a causa della variazione del progesterone e degli estrogeni".

Possono essere pericolose? Un segnale preoccupante per la saluta della nostra pelle?

"Generalmente l'ipepigmentazione non circoscritta, così come il melasma, è benigna. Quando invece ci sono lesioni circoscritte che cambiano forma e colore nel tempo, allora è sempre meglio fare un controllo dallo specialista. Buona pratica preventiva è sempre osservare e conoscere la propria pelle per notare l'eventuale evoluzione di lesioni pre-esistenti o comparsa del così detto 'brutto anatroccolo', che è per esempio un neo diverso da tutti gli altri.

Andiamo al punto: quali sono i rimedi più efficaci?

"Non banale dire che qui, come in altri ambiti, la generalizzazione della cura non vale più di tanto: un melasma può rispondere bene ai tentamenti con farmaci topici contenenti sia agli acidi azeloico, kojico che, per esempio, alla tretinoina, che appartiene a una classe di derivati della vitamina A. E' possibile anche ricorrere all'idrochinone, ma solo su consulto medico".

Prevenzione?

"Certamente. Utile (anche in città visto che il viso è molto esposto) una protezione solare che può dipendere dal nostro fototipo, ma che è bene sia alta (SFP 50). Ottimo inserire una crema con fattore di protezione dai raggi solari nella propria beauty routine in modo da non dimenticarsene mai. Le scottature, lo sottolineo, possono determinare delle macchie".