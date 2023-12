Macron lancia la t-shirt per la Garisenda, l'AD: "E' un dovere dare un contributo al territorio"| VIDEO

La maglietta "We love Bolo" prodotta in collaborazione con il Comune, sarà venduta negli store Macron e negli uffici Bologna Welcome

Anche Macron, azienda leader nel settore dell'abbigliamento sportivo, ha deciso di sostenere il restauro della Garisenda e dell'Asinelli: 100.000 euro già versati al Comune e la realizzazione di una t-shirt che sarà messa in vendita per destinare il ricavato alla raccolta fondi promossa dal Comune. "E stata una decisione molto facile, credo che un'azienda abbia il dovere di dare un contributo al territorio in cui affonda le radici", ha detto l'ad Gianluca Pavanello alla conferenza stampa. Secondo Pavanello "c'è anche un aspetto positivo - nella vicenda Garisenda - potrebbe essere una grandissima opportunità di visibilità per Bologna: il recupero di una torre medievale, la velocità, il fatto che tutto un territorio stia partecipando e il modo in cui si affronta l'operazione potrebbero essere un'enorme operazione di visibilità che lancia definitivamente Bologna come città bellissima da visitare e ne accresce la notorietà. Perché è un evento che, se ben gestito, potrebbe essere in termini di comunicazione dirompente".

La t-shirt

La maglietta "We love Bolo" prodotta in collaborazione con il Comune, sarà venduta a 29 euro negli store Macron e negli uffici Bologna Welcome: per ora ne sono state stampate alcune migliaia ma l'azienda è pronta a produrne quante ne serviranno. "Al di là dell'impatto economico che pure sicuramente ci sarà", afferma Pavanello, questo sarà "un modo per coinvolgere ancora di più la cittadinanza e anche i turisti". In casa Macron, poi, non si esclude neanche la possibilità di realizzare anche una maglia a tema torri per il Bologna calcio: "E' una cosa su cui si potrebbe sicuramente ragionare", afferma Pavanello, aggiungendo che magari l'idea potrebbe andare oltre il calcio perché nulla vieta di pensare anche alle divise dei club di altri sport.

Le aziende in prima linea

Il sindaco Matteo Lepore, ringrazia Macron e poi "Piquadro, le famiglie Vacchi e Marchesini, Bonfiglioli, Zanichelli e potrei fare un lungo elenco anche di banche che stanno donando". Della raccolta fondi "sono molto contento, ho detto che il nostro obiettivo come minimo è di tre milioni - continua il sindaco - perché le lettere che stiamo mandando e le telefonate che sto facendo mi fanno sentire che in realtà arriveremo a molto di più di 1,5 milioni", cioè la cifra già raggiunta tra donazioni effettuate e impegni in tal senso. "Anche i legami che si stanno creando e coloro che vogliono presentare dei progetti mi fanno pensare che si proseguirà anche l'anno prossimo", aggiunge Lepore. Dunque tra le donazioni private e i 15 milioni già garantiti in parti uguali tra Comune, Regione e Governo, "non siamo molto lontani dai 20 milioni che vogliamo raggiungere, fatto salvo ovviamente - precisa Lepore - che dobbiamo considerare che il progetto di restauro ci arriverà nei prossimi mesi e quindi il budget definitivo l'avremo più avanti". In più, "ci sono anche i costi esogeni", ricorda Lepore, "nel senso che abbiamo la mobilità da riorganizzare ed è fuori da questo budget". (dire)