Madonna di San Luca: anche quest'anno niente processione

Come già avvenne lo scorso anno, l'icona scenderà in città senza corteo

Anche quest'anno salta la processione per la discesa in città della Madonna di San Luca. La visita a Bologna dell'icona è in programma dall'8 al 16 maggio prossimi. "Le celebrazioni e le visite alla cattedrale, dove l'Immagine sarà ospitata, avverranno anche quest'anno in modalità consone alle limitazioni imposte dalla pandemia", precisa la Curia.

Sabato 8 maggio, dunque, la Madonna di San Luca arriverà direttamente in Cattedrale, senza la tradizionale processione, per la benedizione e la prima Messa alle 18.30: la chiesa sarà aperta dalle 7.30 alle 21.45, salvo eccezioni. Il giorno seguente, domenica 9 maggio, la messa delle 10.30 sarà presieduta dal vescovo di Imola, Giovanni Mosciatti, mentre il cardinale arcivescovo Matteo Zuppi celebrerà alle 17.30 quella per gli ammalati.

Per quanto riguarda gli altri appuntamenti, lunedì 10 maggio Zuppi celebrerà alle 19 una messa per il mondo della scuola, il giorno dopo alle 9.30 quella per gli anziani. Mercoledi 12 maggio è in programma invece la tradizionale benedizione da piazza Maggiore, alle 18, mentre venerdì 14 maggio il cardinale presiederà la messa per i defunti della pandemia, seguita sabato 15 maggio da quella per gli operatori sanitari.

Domenica 16 maggio, infine, la Madonna di San Luca tornera' sul colle seguendo un percorso che sarà comunicato in seguito. Al mattino, la messa in cattedrale sara' presieduta dal cardinal Mauro Gambetti, arciprete della Basilica di San Pietro a Roma e vicario generale per la Città del Vaticano. "L'accesso alla cattedrale per la visita alla Beata Vergine, la preghiera, le confessioni e le celebrazioni delle messe sarà per tutti da via Indipendenza - comunica infine la Curia - negli orari stabiliti e limitatamente al numero dei posti disponibili".