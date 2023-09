L’immagine della Beata Vergine di San Luca in visita alla Guardia di Finanza

L’immagine della Beata Vergine di San Luca, nel corso della “peregrinatio” presso la parrocchia bolognese di “San Vincenzo de Paoli”, ha fatto altresì visita alla Caserma “Sottobrigabiere Antonio Vaiani, M.A.V.M.” sede del Comando Provinciale della Guardia di Finanza. Accolta dal Comandante Regionale dell’Emilia Romagna, Generale di Divisione Ivano Maccani, dal Comandante Provinciale, Generale di Brigata Carlo Levanti e da una rappresentanza delle Fiamme Gialle felsinee, l’Icona della Beata Vergine, trasportata dalla compagnia detta dei “Domenichini”, è stata accompagnata in processione fino all’altare allestito nella piazza d’armi.

Il Vicario Generale dell’Ordinariato Militare per l’Italia, Monsignor Sergio Siddi, assistito da Don Daniele Benecchi Cappellano Militare, da Don Paolo Giordani parroco di San Vincenzo de Paoli e da altri sacerdoti intervenuti, ha celebrato la Santa Messa.

L’icona della Madonna di San Luca giunse nella città di Bologna verso la fine del XIII secolo, trasportata da un pio pellegrino. In seguito l’immagine venne affidata dai maggiorenti della città ad alcune monache di un convento sito sul Colle della Guardia. Punto di convergenza della devozione popolare, l’icona raffigura una Madonna con il Bambino secondo la classica iconografia orientale di tipo odigitria, anche in virtù di intensi contatti tra le correnti orientali e occidentali. Al termine della celebrazione eucaristica la sacra Icona ha fatto ritorno alla parrocchia di San Vincenzo de Paoli.