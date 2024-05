La Madonna di San Luca è a Bologna. Mercoledì la benedizione in San Petronio

QUI PER ISCRIVERSI AL CANALE WHATSAPP DI BOLOGNATODAY

Come ogni anno, la Madonna di San Luca è scesa a Bologna. Sabato 4 maggio la statua ha lasciato il santuario sul Colle della Guardia, trasportata su un mezzo dei vigili del fuoco. Prima di raggiungere Bologna, la processione ha osservato alcune tappe, tra cui la Casa delle suore missionarie di via del Terrapieno e il Comando dei vigili del fuoco, ringraziandoli simbolicamente per il lavoro svolto a Suviana. Proprio la strage della centrale idroelettrica avrà un ruolo di grande rilevanza nella settimana in cui la Madonna di San Luca rimarrà in città. Mercoledì 8 maggio, alle ore 17.45, la statua sarà accompagnata sul sagrato della basilica di San Petronio: alla benedizione, oltre all’arcivescovo Matteo Zuppi e al sindaco Matteo Lepore, saranno invitati i familiari delle vittime di Bargi e i sindaci dei Comuni di provenienza delle vittime, oltre al sindaco di Camugnano e il presidente dell’Unione dei Comuni dell’Appennino.

Dopo una settimana di residenza nella basilica di San Pietro, in via Indipendenza, la Madonna sarà riportata a San Luca domenica 12 maggio alle ore 17. La processione passerà per piazza Malpighi, porta Saragozza e per l’arco del Meloncello, da dove inizierà la risalita verso il Colle della Guardia. “Abbiamo bisogno della presenza di Maria come la prima comunità cristiana – ha detto il cardinale Zuppi –, perché la nostra testimonianza del Risorto sia autentica e coraggiosa. Chiediamo a Lei che ci doni l’antidoto alla pandemia, alle discriminazioni, alla violenza, all’odio, all’indifferenza e all’individualismo. La venerata immagine della Madonna di San Luca scende in cattedrale, nel cuore della nostra città, nel tempo di Pasqua, per essere un segno di speranza, di vita risorta e di nuova creazione, di cui, insieme a lei, siamo tutti artefici e testimoni”. Qui il programma completo delle celebrazioni.