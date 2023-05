La Madonna torna a San Luca. La vicinanza di Zuppi : "Forza distruttrice. Solo insieme possiamo uscirne" | VIDEO

Si è conclusa la consueta "dicesa" in città dell'icona della Beata Vergine di San Luca che nel pomeriggio di ieri è tornata in processione sul suo colle, in un momento molto particolare per la città e il territorio.

Il cardinale Matteo Zuppi ha ricordato i territori e le popolazioni colpite con una lettera ai sacerdoti e ai diaconi della diocesi in occasione dell'Ascensione di Gesù in cielo che cade proprio il 21 maggio.

"Purtroppo non è stato possibile manifestare personalmente a tutti la mia vicinanza in questi giorni di sofferenza e smarrimento - scrive Zuppi - Penso anzitutto alle persone che hanno perduto drammaticamente la vita. La mano di Gesù, disceso nella morte per sollevarci alla vita, li prende per stringerli a sé. Ai loro familiari va la nostra preghiera e vicinanza. Gesù è la roccia della nostra salvezza: quando i fiumi straripano sappiamo che niente ci può separare dal suo amore. Desidero manifestare vicinanza e solidarietà a chi ha perduto tanti beni e tante cose care, a chi non può restare nella propria casa, agli sfollati, ai più fragili che devono affrontare disagi importanti, a chi non sa da dove ricominciare, a chi è isolato in montagna".

Per il cardinale questa drammatica situazione ricorda il terremoto "per la forza inesorabile e distruttrice" e ricorda le parole di Papa Francesco nel rigraziare "tutti coloro che instancabilmente si stanno adoperando per soccorrere e alleviare ogni sofferenza. Le conseguenze dureranno per tanto tempo e ci vorrà un grande sforzo per riparare. So quanti di voi e delle nostre comunità si sono dati da fare per aiutare. La Chiesa e tutte le nostre comunità come una madre premurosa saranno al fianco delle nostre popolazioni per guardare assieme con fiducia il futuro, per ricostruire, per curare le ferite e fare di queste occasioni di nuova bellezza e forza. Solo insieme possiamo uscirne. Il Signore Gesù è assieme a noi per aiutarci sempre ad uscirne. Lui è l’ulivo della nuova alleanza che segna la fine di ogni diluvio, perché amore più forte del male. Non restiamo a guardare il cielo, perché chi cerca Dio trova il prossimo e aiutandolo vede il cielo. Chiedo, con l’intercessione della Vergine di San Luca, la benedizione di Dio, salito sulla nostra fragile barca per proteggerci da ogni avversità e aiutarci ad essere persone di fede".

(Video 12 Porte)