La Madonna di San Luca è arrivata a Bologna | VIDEO

La Madonna di San Luca, come ogni anno, è arrivata nella sua seconda "casa", la cattedrale di San Pietro in via Indipendenza, a Bologna, per dare il via alla settimana di celebrazioni. A seguire la lunga processione, iniziata nel primo pomeriggio, c'era naturalmente l'arcivescovo di Bologna, il cardinale Matteo Zuppi. Zuppi, in una delle prime tappe, ha parlato di pace, paragonando la guerra in Ucraina al 2 agosto: "Noi abbiamo vissuto il 2 agosto 1980. Ma ci sono città che lo vivono ad ogni ora. Ogni giorno è un Due agosto, da un anno a questa parte. Per questo chiediamo il dono della pace. Se i capi di Stato si confrontassero di più con le sofferenze umane - scrive l'Agenzia Dire - non troverebbero più motivi per infliggere ferite e morte. La guerra produce solo tanta morte e tanta sofferenza. Dobbiamo avere attenzione al più debole, ma capire anche che la vita è sempre debole".