Maestra arrestata, il presidente del quartiere: "Nessuna avvisaglia? Comunità che non si relaziona"

"Non è possibile che i genitori non hanno detto niente a nessuno, non è possibile che non ci siano delle reti di connessione tra i genitori e che sia emerso tutto solo con l'azione della polizia".

A dirlo è il presidente del quartiere Navile, Daniele Ara, commentando l'arresto per maltrattamenti dell'insegnante alla scuola d'Infanzia "Manzini".

Ara, intervenuto a un incontro sulle azioni di Welfare messe in campo dalla città, organizzato dal Pd Navile e al quale hanno partecipato anche l'assessore alla Cultura, Matteo Lepore e la consigliera comunale dem Federica Mazzoni, ha sottolineato che in quella parte della città "si devono ricostruire molti legami sociali tra le persone" ed è "evidente che questo anno, a causa del coronavirus, si è aggravato tutto". Quindi "quella comunità che va alle Manzini è una comunità che non si relaziona, e probabilmente se quelle avvisaglie - sui maltrattamenti - le avessimo viste prima" le cose sarebbero andate, forse, in modo diverso. Fare "welfare significa fare società. Creare coesione sociale, la stessa di cui parla Ara e che e' innegabile di come si sia molto perduta", concorda Mazzoni.

A fermare la maestra, sono stati i Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia Bologna. La donna, incensurata e dipendente comunale, il 6 febbraio è finita in manette in flagranza di reato, dopo le intercettazioni da parte dei militari, coordinati dalla Procura.

Lo stesso giorno, il Comune di Bologna ha sospeso la sua dipendente, sottolineando che non avrebbe fatto "ritorno a scuola finché non saranno accertati i fatti".