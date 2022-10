Mafie in Emilia, i sindacati: "Ci sono e operano, riciclano e sfruttano appalti e sub appalti"

"Siamo in una terra nella quale sono presenti tutte le mafie nazionali e molte internazionali e che le ingenti risorse che vengono immesse nel nostro sistema economico e produttivo sono sicuramente un loro obiettivo. Di tutto questo occorre avere piena consapevolezza".

E' lo sprone dei sindacati all'indomani del deposito delle motivazioni della sentenza della Cassazione sull'ormai celeberrimo processo Aemilia, che ha riguardato una locale di 'ndrangheta nel reggiano.

"Gli ermellini -ricordano i sindacati- hanno ribadito in particolare che, quella che per un decennio ha operato con “penetrazione criminale” nella provincia di Reggio Emilia e si è infiltrata nel tessuto economico e sociale anche delle province limitrofe fino alla bassa Lombardia, non era solo una articolazione della cosca “madre” calabrese, ma un’organizzazione autonoma caratterizzata da “un articolato e differenziato programma associativo” e dotata di suoi uomini e mezzi".

Cgil, Cisl e Uil -costituitesi e riconosciute parte lesa in quei processi- esprimono "soddisfazione per la sentenza della Cassazione, seppur prevalga in noi la forte preoccupazione poiché riteniamo che il fenomeno ‘ndranghetistico, nonostante le indagini e i processi, sia tutt’altro che sconfitto".

"Attenzione ad appalti e sub appalti"

Proprio le indagini e i processi tutt’ora in corso, infatti, a partire da “Grimilde” e “Perseverance”, dimostrano come, dopo “Aemilia”, il fenomeno ‘ndranghetistico "abbia continuato a infiltrare il nostro territorio e la nostra economia, evolvendosi e affinando sempre di più gli strumenti per riciclare denaro sporco, attraverso evasione fiscale e contributiva, false fatturazioni, appalti e sub appalti, sfruttamento di manodopera".

In particolare "I meccanismi di appalto e sub appalto sono un terreno appetibile per la criminalità organizzata, ed in essa si celano meccanismi sempre più sofisticati di evasione ed elusione del fisco". Pertanto "Occorre avere piena consapevolezza che tutelare i diritti di lavoratrici e lavoratori è uno tra i principali strumenti per contrastare l’attività di criminalità organizzata e mafie. Quindi da parte di tutti, anche del mondo delle imprese e delle loro associazioni di rappresentanza, occorre alzare il livello di guardia e gli strumenti per contrastare l’infiltrazione criminale e mafiosa".