Mafia Nigeriana, il giudice condanna 14 affiliati Maphite in rito abbreviato, 6 assolti

Il Tribunale di Bologna ha emesso una sentenza sul processo a carico dei Maphite, un cult nigeriano, diverso e ulteriore rispetto a quello dei Vikings-arobaga, dei giorni scorsi.

Si tratta delle indagini svolte dalla Direzione Distrettuale di Bologna nel corso degli anni 2017-2019 che avevano permesso di acquisire elementi di prova in ordine alla stabile presenza in territorio emiliano del predetto cult, insediatosi riproponendo le logiche ed i metodi tipici delle associazione di stampo mafioso nostrane, per finalizzazioni illecite e rapporti di forza dimostrati verso le comunità di riferimento.

A fronte di quanto emerso venivano emessi decreti fermi (con misure cautelari a seguire) a carico di numerosi soggetti di etnia nigeriana, tra cui, il vertice nazionale dell’associazione stessa.

Esercitata l’azione penale, gli imputati accedevano a rito abbreviato e, in data odierna, il gup, Domenico Panza, condanna 14 affiliati in rito abbreviato e ne assolve 6.