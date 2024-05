Mafie, la mappa degli immobili confiscati a Bologna

QUI PER ISCRIVERSI AL CANALE WHATSAPP DI BOLOGNATODAY

La legge n. 109/96 disciplina l'uso sociale dei beni confiscati alle mafie che sono in capo all'ANBSC, Agenzia Nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata.

Anche a Bologna, come in tutte le province emiliano-romagnole, ci sono diversi beni sottratti alla criminalità organizzata, come riferisce il rapporto di Libera e come indicato sull'apposita mappa redatta e aggiornata dalla Regione Emilia-Romagna:

Nel Comune di Bologna risultano essere stati confiscati in via definitiva 9 immobili:

Due appartamenti in Galleria Falcone e Borsellino 1 con un box auto in via Santa Margherita: un appartamento risulta assegnato al Ministero della Giustizia quale alloggio del Questore, mentre l’altro, ai dati del 2015, risulta in gestione dell’Agenzia, ma ancora occupato dalla famiglia dell’imprenditore.

Un ufficio in via Galliera 17, destinato al Ministero degli Interni e utilizzo come ufficio per gli usi civici fino a poco tempo fa e ora in attesa di nuova riassegnazione.

· Villa Celestina, in via Boccaccio 1, confiscata in via definitiva nel 2008 e assegnata al Comune di Bologna nel giugno del 2018. Il Comune ha in programma, una volta ristrutturata completamente la villa che ora è diroccata, di riutilizzarla a fini sociali, per aumentare l’offerta di alloggi in locazione da destinare ai cittadini più vulnerabili inseriti in percorsi di transizione abitativa: il progetto è quello di realizzare tra gli otto e dieci appartamenti destinati alla transizione abitativa. Nel frattempo, il Comune di Bologna ha siglato a giugno 2019 un patto di collaborazione con Libera Bologna per la presa in carico del giardino del bene e il suo riutilizzo in attesa che l’edificio venga ristrutturato.

appartamento in via Matteotti 39

garage in via Matteotti 33, confiscato in via definitiva e assegnato al Comune di Bologna

appartamento e garage in via Edgar Allan Poe 7

In provincia

- Argelato. Magazzino e autorimessa in via Lame 31, in amministrazione

- Bentivoglio. Lotto edificabile con villetta in costruzione in Via Ilaria Alpi n. 26 – Loc. Castagnolo.

- Bentivoglio. Villa in via Pierpaolo Pasolini n. 4 loc. San Marino

- Borgo Tossignano. 2 abitazioni indipendenti in via Roma 44

- Calderara di Reno. Appartamento e box auto in via Longarola n. 30/2

- Crevalcore. Abitazione in via di Mezzo Levante

- Gaggio Montano. Porzione di fabbricato confiscato in via definitiva e assegnato al Comune di Gaggio Montano

- Imola. Appartamento e box auto in via Manfredi 16

- Pianoro. Villetta bifamiliare in via Campiano 12 assegnata al Comune di Pianoro. Dopo la sua demolizione per motivi strutturali, è diventato un parco pubblico intitolato alle vittime innocenti delle mafie.

- Pianoro. 5 villette in costruzione e lotto edificabile a Montecalvo

- Pieve di Cento. Villa in via Cento 39, confiscata in via definitiva. Destinata al Comune di Pieve di Cento

- San Lazzaro di Savena. Villa in via Zucchi 22. Assegnata al Comune di San Lazzaro

- San Pietro in Casale. Doppio edificio agricolo in via Massumatico 3197, confiscato in via definitiva