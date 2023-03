Magazzino Coop, slitta ancora apertura: sindacati preoccupati

Torna l'attenzione sul magazzino Coop di Anzola, già al centro di una vertenza e dal 2020 chiuso per lavori, con tutti i lavoratori in cassa integrazione da allora. Avrebbe dovuto riaprire i battenti a giorni, ma è stato comunicato un nuovo slittamento. Intanto, però, "da qualche settimana una ditta esterna sta svolgendo attività logistiche all'interno del magazzino".

Una situazione di grande incertezza, rispetto alla quale Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl e Uiltucs-Uil, chiedono a Coop Alleanza 3.0 di fare chiarezza una volta per tutte.

"Nei giorni scorsi abbiamo incontrato la direzione di Coop Alleanza 3.0 per discutere della riapertura del magazzino di Anzola dell'Emilia, sito chiuso per ristrutturazione ad ottobre 2020 con la conseguente attivazione della cassa integrazione straordinaria per i dipendenti diretti dell'allora Centrale Adriatica, cooperativa che a gennaio 2022 è stata incorporata da Coop Alleanza 3.0", raccontano i sindacati del terziario.

"Lo scorso luglio Coop Alleanza 3.0 ci comunicò lo slittamento della riapertura del magazzino prevista per ottobre 2022 a causa del prorogarsi dei lavori, indicando la riapertura, con la ripresa delle prime attività lavorative, per il mese di marzo 2023. Lo scorso 21 febbraio nel corso dell'incontro in sede sindacale la cooperativa ci ha comunicato un nuovo slittamento dei lavori, senza fornire risposte soddisfacenti sul perché e su quando riaprirà il sito", proseguono le sigle. "Questa situazione sta provocando totale incertezza sul futuro dei lavoratori interessati, che, seppur momentaneamente impiegati nei negozi della rete vendita, in questi anni hanno subito una importante riduzione del salario", denunciano Filcams, Fisascat e Uiltucs, che hanno chiesto l'attivazione del tavolo metropolitano di salvaguardia "per far sì che venga fatta chiarezza sul futuro di queste persone".