Fiocco rosa al Maggiore, la prima nata si chiama Nina: "Mia moglie vaccinata in gravidanza"|VIDEO

E' arrivata poco prima delle 2 di notte all'Ospedale Maggiore ed è la seconda nata.

Si chiama Nina e pesa 3 chili e 30: "Devo fare grandi complimenti a mia moglie e a tutte le donne che meritano rispetto e un grandissimo ringraziamento a tutto lo staff del Maggiore, il nostro non è stato un parto semplice".

Il primo nato dell'anno a Bologna è Liam, venuto alla luce al Policlinico Sant'Orsola.

Nina è nata in un momento di recrudescenza del covid: "Ci siamo sposati con il covid, lo abbiamo anche avuto a gennaio. Sara è rimasta incinta dopo, si è sentita di fare il vaccino in gravidanza, anche se non c'erano tante statistiche, questa è la dimostrazione che entrambi ci crediamo, bisogna avere tanta speranza ed essere ottimisti, questo è il nostro futuro".

All’ospedale Maggiore nel 2021 i parti sono stati 3.224, in sensibile aumento rispetto al 2019 (2.825) e ai 2.910 del 2020.