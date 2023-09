Crevalcore si stringe attorno ai lavoratori della Marelli e organizza una fiaccolata

Tira ancora una brutta aria sulla Magneti Marelli di Crevalcore. L’incontro in Regione, infatti, ha visto la proprietà KKR ferma nella decisione circa la chiusura dello stabilimento, con conseguente licenziamento dei 229 impiegati. La lotta sindacale si preannuncia ancora lunga e, intanto, il paese di Crevalcore si stringe attorno ai lavoratori. Come scrive l’agenzia Dire, il Comune ha organizzato per domenica sera prossima una fiaccolata in sostegno alla lotta: "L'incontro in Regione non ha prodotto alcun risultato se non la conferma del procedimento di dismissione dell'impianto della Magneti Marelli di Crevalcore. Visto che martedì le parti sono convocate a Roma al ministero delle Imprese e del Made in Italy, l'amministrazione comunale ha deciso, in accordo con i sindacati presenti, di organizzare una fiaccolata che possa coinvolgere tutta la cittadinanza crevalcorese e quella dei territori limitrofi al fine di tenere alta l'attenzione", dice il sindaco Marco Martelli.

"Chiediamo a tutta la cittadinanza di Crevalcore e dei paesi vicini, di partecipare in massa per dare il segnale forte di un paese compatto al fianco dei lavoratori e delle lavoratrici della Magneti Marelli, così come già avvenuto da parte di tutti i sindaci di Terre d'acqua, che ringrazio per la presa di posizione. Questo messaggio arriverà così anche a Roma. Il Governo, da parte sua, dovrà dimostrare con atti concreti di stare dalla parte delle lavoratrici e dei lavoratori", conclude il primo cittadino. L’appuntamento è per domenica alle ore 20 nel piazzale del bar di via di Mezzo Levante.