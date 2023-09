Marelli, la procedura di chiusura si ferma "fino al prossimo incontro"

Continua il presidio dei lavoratori alla Magneti Marelli di Crevalcore, dopo la proprietà – l’azienda KKR – ha deciso di chiudere lo stabilimento per trasferirlo a Bari. Oggi, in visita ai lavoratori, è arrivato anche il sindaco Matteo Lepore: “Io voglio dire alla proprietà 'fermatevi' perché questi lavoratori e questa comunità non si meritano uno stop alla produzione e un licenziamento in tronco” scrive l’agenzia Dire riportando le parole del primo cittadino. Lo spostamento della produzione in Puglia “non è la cosa giusta da fare, ma serve invece un piano industriale nel paese, un piano di salvaguardia dei siti produttivi della seconda potenza industriale di Europa sul manifatturiero come è l'Italia. Bologna non può perdere questi lavoratori”. La paura di Lepore è che se oggi chiudesse lo stabilimento di Crevalcore, domani potrebbe toccare all’ex Weber di Bologna, dove sono impiegate circa 600 persone. La transizione ecologica e le scelte delle imprese hanno impatti sulle produzioni nei territori; si sapeva e si è fatto troppo poco in Italia per colpa di più governi". E ora che l'emergenza è scoppiata, "non possiamo aspettare: occorre un piano con investimenti" e riconvertire. Cose di cui si deve "parlare con i lavoratori che non possono essere messi di fronte al fatto compiuto”.

Lepore, poi, promette impegno da parte delle istituzioni: “Saremo agli incontri in Regione e a Roma; chiediamo che il governo e la Regione si facciano parte attiva perché occorre fermare assolutamente questa procurerà, parlare con i lavoratori e trovare alternative perché questo stabilimento è di proprietà di questa comunità".

"A nome di tutti i colleghi sindaci di Terre d'acqua – dichiara il presidente dell'Unione terre d’acqua (Anzola Emilia, Calderara, Crevalcore, Sala Bolognese, San Giovanni in Persiceto e Sant'Agata Bolognese) e sindaco di Persiceto, Lorenzo Pellegatti – esprimo il nostro assoluto dissenso nei confronti della decisione della direzione aziendale della Marelli e solidarietà ai lavoratori coinvolti". Quella fabbrica "rappresenta un'eccellenza produttiva locale dell'automotive che va assolutamente preservata”, scongiurando "un impoverimento occupazionale e produttivo che si abbatterà sui nostri concittadini e sul nostro territorio. Siamo quindi vicini ai lavoratori e alle loro famiglie colpite da questa notizia – scrive ancora la Dire – e ci schieriamo a fianco delle istituzioni e dei sindacati per sostenere tutte le azioni necessarie a scongiurare questa chiusura".

Marelli, stop alla procedura di chiusura

Intanto, l’azienda KKR ha stoppato la procedura della chiusura dello stabilimento fino al prossimo incontro. Lo riporta la Dire, che riporta anche le parole dei rappresentanti delle sigle sindacali: “E' un primo importante risultato. Ci permetterà di iniziare il confronto con l'azienda senza un contatore già attivo. Noi vogliamo il confronto per arrivare ad una soluzione che dia continuità produttiva ed occupazionale al sito di Crevalcore”.