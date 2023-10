Marelli, duecento lavoratori a Roma: al via il tavolo con il ministro Urso

È il giorno del confronto al Ministero delle Imprese e del Made in Italy per i lavoratori della Magneti Marelli di Crevalcore. Lo stabilimento, di proprietà del fondo statunitense KKR, ha da alcuni giorni annunciato la volontà di chiudere, scatenando la protesta sindacale e un presidio permanente davanti ai cancelli della fabbrica. Dopo il primo, fallimentare incontro in Regione, oggi è il turno del Governo: il ministro Adolfo Urso ha ricevuto l’assessore regionale allo Sviluppo economico Vincenzo Colla, la rappresentanza sindacale dei lavoratori e i delegati dell’azienda, per cercare di mediare sulla chiusura dello stabilimento.

A Roma sono giunti circa duecento lavoratori della Marelli di Crevalcore: “L’azienda deve ritirare la procedura di licenziamento” il monito di Michele De Palma, segretario della Fiom. Al ministero sono giunti anche alcuni lavoratori dello stabilimento di Bari – dove la KKR vorrebbe spostare la fabbrica di Crevalcore – per dare sostegno ai colleghi emiliani. Come scrive l’agenzia Dire, sono presenti delegazioni da Corbetta (Milano), Caivano (Napoli), Orbassano (Torino), Sulmona (Aquila), Tolmezzo (Udine), Torino, Venaria Reale (Torino), Melfi.