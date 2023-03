Filtri d'amore e riti con foto osé: 'mago' della truffa nei guai

Cosa non si fa per amore. Dopo aver messo "un like" sulla pagina social si è ritrovata a sborsare soldi, e non solo. Vittima di un sedicente mago toscano 33enne, una 20enne della provincia di Bologna che voleva trovare l'anima gemella, ma ha ottenuto solo iatture funeste, tra presagi di morte e disgrazie.

Un primo contatto era avvenuto su whatsapp e la ragazza aveva illustrato i suoi problemi di cuore. La soluzione? Un filtro con ingredienti speciali e molto rari al costo di 70 euro da versare su una carta Postepay.

Il secondo passaggio prevedeva un rito su alcune foto osè che la vittima si era lasciata convincere ad inviare, il tutto per 150 euro. A quel punto però non era riuscita a trovare il denaro, così il "mago" ha profetizzato sciagure per lei e per i suoi familiari: "Tante persone sono morte per aver interrotto il rito",poi la minaccia di divulgare le immagini.

Solo a quel punto la 20enne a aperto gli occhi e ha denunciato l'accaduto ai Carabinieri che sono risaliti al "fattucchiere" e lo hanno denunciato per minacce e tentata estorsione.

Le Forze dell'ordine mettono in guardia: "Sempre di diffidare di chi si offre di risolvere problemi di cuore a pagamento".