Scuola e spazi, Majorana al terzo giorno di sciopero studentesco: "Serve iniziare i lavori"

Dopo tre giorni di sciopero da parte degli studenti per rivendicare gli spazi necessari a fare scuola (sono insufficienti ad ospitare tutte le 65 classi), si leva la voce della presidente del Consiglio d'istituto del Majorana, Laura De Marchi.

"Il mio appello è rivolto a Città metropolitana per chiedere agli interlocutori di competenza che si adoperino per assumersi la propria responsabilità nel sottoscrivere un impegno con indicazione di data inizio e fine lavori da eseguire per il nostro istituto e calendarizzare con urgenza. La nostra comunità scolastica- avverte De Marchi- non è più in grado di sostenere questo disagio per un periodo indefinito".

Una situazione "critica e non più sostenibile per gli studenti", sottolinea De Marchi, "che ogni giorno stanno affrontando un orario pesante con turni pomeridiani, uscite fino alle 16 e inevitabili forti disagi nella logistica dei trasporti. Le conseguenze che stiamo rilevando in rapida crescita sono serie sotto l'aspetto del rendimento scolastico e gravi sotto l'aspetto educativo-comportamentale, sociale e psicologico".

La scuola, da tempo in carenza di spazi, aveva fatto a maggio una richiesta per 24 moduli prefabbricati alla Città metropolitana, ma "al momento stiamo affrontando la nostra storica criticità solo con 12 unità a noleggio, che presto dovremo restituire, e spazi forniti dal Comune di San Lazzaro a titolo gratuito".

Invece i fondi stanziati dalla Città metropolitana sui progetti approvati per ricavare otto aule nel seminterrato della scuola e per ampliare l'istituto, costruendo un'ala nuova che ci consentirebbe di recuperare 12 aule e tre laboratori, "ad oggi non rappresentano una risposta concreta, perché purtroppo sono rimasti solo dei numeri". (Bil/ Dire)