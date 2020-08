Malalbergo: tentato furto di coppia ad anziana, ma la vicina li fa arrestare

Hanno tentato di approfittare dell’anziana e, con il pretesto di chiedere indicazioni stradali, hanno tentato di rubarle gli ori con la tecnica dell’abbraccio. È accaduto a Malalbergo, nel tardo pomeriggio del 5 agosto. Il tentativo di una coppia di romeni 20enni, e fino a mercoledì scorso incensurati, non è andato a buon fine, grazie all’intervento di una vicina di casa che si è accorta del raggiro e di una pattuglia del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia Carabinieri di Modena unitamente ai colleghi della Compagnia Carabinieri di Molinella nel frattempo arrivata sul posto.

La coppia, a bordo di un’Alfa 147 di colore nero, era stata vista aggirarsi nei giorni precedenti per le città dell’Emilia, probabilmente alla ricerca di nuove vittime. Per i due sono scattate le manette. Sono in corso ulteriori indagini per accertare l’eventuale responsabilità di episodi analoghi di furto anche nei territori limitrofi. A seguito dell’udienza per direttissima, il Giudice del Tribunale di Modena ha convalidato l’arresto e sottoposto la coppia alla misura dell’obbligo di dimora.

L’autovettura era stata segnalata e anche ai Carabinieri, in giro nei giorni precedenti nel territorio modenese.