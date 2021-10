A Malalbergo sono partiti i lavori per la messa in sicurezza dei passaggi pedonali meno illuminati. S tratta di due attraversamenti, quello della chiesa e della farmacia a Malalbergo, i due presso Apofruit e quello davanti alla posta ad Altedo, oltre quello nuovo a Casoni.

Malalbergo: al via i lavori per la messa in sicurezza dei passaggi pedonali