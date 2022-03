'Malamovida', Lepore: "Il lavoro con i residenti è fondamentale"|VIDEO

Così il sindaco al termine della riunione del comitato per la sicurezza alla quale ha preso parte una delegazione di residenti del centro storico. Per la Lega si tratta "unicamente di palliativi"

"Noi stiamo facendo un buon lavoro con la Prefettura, la Questura, Carabinieri e Forze dell'ordine" ma "il lavoro con i residenti è fondamentale". Lo ha detto il sindaco Matteo Lepore, al termine del comitato per l'ordine pubblico e la sicurezza al quale ha partecipato anche una delegazione dei comitati residenti del centro storico che ha ribadito il disagio e consegnato un "pacchetto" di proposte.

Per il sindaco " si vedono gli effetti del progetto sulla sicurezza integrata che guida la nostra capa di gabinetto Matilde Madrid", ha detto ai cronisti.

“Bologna assomiglia sempre più al Far West e la giunta Lepore si sta dimostrando fortissima nei proclami e altrettanto debole nei fatti. Il risultato è lo sgomento e il senso di frustrazione dei residenti”. Lo ha detto il portavoce della Lega Giulio Venturi in merito a quanto emerso dalla seduta del comitato per l’ordine pubblico e la sicurezza con il prefetto Attilio Visconti e il sindaco Matteo Lepore.

“Spiace constatare che tutte le azioni messe in campo dal sindaco siano unicamente palliativi per una situazione ormai da tempo fuori controllo. Si parla di Street Tutor ma cosa possono fare quando le stesse forze dell’ordine oggi non sono legittimate ad intraprendere azioni decise? Si parla di telecamere. Benissimo, ma da chi ed in che modo saranno sorvegliate? E come si pensa di regolamentare ed evitare che il centro cittadino diventi un grande souk a cielo aperto? Sono domande alle quali il Comune dovrebbe rispondere” ha attaccato Venturi.

“L’amministrazione sogna in grande ma è nell’ordinaria amministrazione che manifesta tutta la propria incapacità. Nello stesso Consiglio comunale si passano ore ed ore a trattare ordini del giorno con valenza nazionale ed extra nazionale che poco impattano sulla vita dei nostri cittadini, dimenticando che siamo amministratori locali. La maggioranza lavora su tematiche puramente ideologiche, si pensi solo allo Ius Soli, senza riuscire invece a risolvere il problema di una strada, di una piazza o deI residenti che la notte vorrebbero dormire. Ormai i diritti fondamentali dei bolognesi sono stati totalmente prevaricati da una tanto pubblicizzata accoglienza o dal termine progressismo che poi in fondo cela una totale incapacità nell’affrontare i problemi quotidiani che toccano da vicino i nostri concittadini” ha concluso Venturi.