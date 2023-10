'Malamovida', i comitati avviano la petizione: "Provvedimenti del Comune inconsistenti"  

E' iniziata domenica 29 ottobre la campagna di raccolta firme "a sostegno delle diffide al Comune di Bologna presentate il 28 giugno 2023 dall’Associazione Via Petroni e Dintorni e il 14 luglio 2023 dal Coordinamento delle Associazioni e dei Comitati di residenti del centro storico".

La petizione è partita proprio da Piazza Aldrovandi, area "sotto osservazione", da qualche tempo meta di tanti giovani, soprattutto nelle serate del fine settimana, tanto da spingere il Comune a fissare il numero chiuso la notte di Halloween.

Misure inefficaci?

"Dopo due anni di interlocuzione con l’Amministrazione comunale - fanno sapere il comitati - portata avanti anche in collaborazione con il Coordinamento delle Associazioni e dei Comitati di residenti del centro storico di Bologna, composto da ben 15 sodalizi che si occupano del bene della città, con la nostra partecipazione a numerosi incontri con assessori, dirigenti comunali e con il Sindaco stesso, abbiamo purtroppo constatato la scarsa efficacia di questo nostro impegnativo lavoro".

Per i comitati residenti quindi, quelli messi in atto dal Comune di Bologna sono provvedimenti "inconsistenti" che "si sono rivelati assolutamente inefficaci e non hanno prodotto nessun significativo cambiamento all’inaccettabile condizione di degrado del centro storico della città. Per questo motivo ci siamo risolti, nostro malgrado, ad attuare azioni, che ci auguriamo, possano sortire qualche effetto più apprezzabile".

Le diffide

Nel giugno 2023, un tecnico di acustica abilitato aveva effettuato rilievi fonometrici nella parte alta di Via Petroni, (presso i civici 1 - 9) "che hanno confermato livelli di inquinamento acustico di origine antropica enormemente superiori al consentito con conseguenti gravi danni alla salute dei residenti" fanno sapere "Successivamente abbiamo incaricato l’avvocato Antonio Petroncini di formulare una diffida nei confronti del Sindaco Matteo Lepore onde sollecitare un suo rapido intervento a nostra tutela. A questa prima diffida ha fatto seguito un’ulteriore diffida condivisa e sottoscritta da 14 associazioni e comitati di residenti del centro storico aderenti al citato coordinamento. Ad oggi - concludono - nessun riscontro formale è stato dato a queste due diffide".