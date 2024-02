Malattie rare, a Bologna 45 fermate "parlanti"

Fermate dei bus "parlanti", che raccontano le storie di chi vuive e convive con una malattia rara. È l'iniziativa della Federazione italiana delle malattie rare 'Uniamo', che in vista della 17esima Giornata mondiale dei 'rare disease', il 29 febbraio, lancia a Bologna l'iniziativa pubblica di sensibilizzazione "Out of home". 45 storie in altrettante fermate dell'autobus, con un Qr code collegato al sito di Uniamo. Lo riferisce la Dire.

La prima è stata inaugurata questa mattina nel piazzale della stazione e da una conferenza stampa in Comune con i referenti delle malattie rare della Rete metropolitana e della Regione, oltre ai rappresentanti delle istituzioni.

Un network, guidato da Luca Sangiorgi dell'Ospedale Rizzoli, che coinvolge 42 reparti dell'area metropolitana in quattro ospedali cittadini e che ha in carico "diverse migliaia" di pazienti con patologie rare da tutta Italia,e che cerca far incontrare loro tutti gli specialisti necessari.

Le malattie rare sono "complesse anche dal punto di vista del follow up- spiega Sangiorgi- colpiscono molti organi e non sempre sono presenti all'interno dello stesso ospedale tutte le competenze sufficienti necessarie per garantire al paziente un'adeguata presa in carico e una buona qualità della vita". Da questo punto di vista Bologna di fatto "riveste un ruolo molto importante proprio per il fatto che ci sono questi quattro grandi ospedali che hanno una tradizione e una scuola per gestire questi pazienti

Con la campagna di sensibilizzazione, Uniamo, ha già incluso quattro bus elettrici a Roma, un tram, una metro e una pensilina a Milano e 48 schermi dell'aeroporto di Venezia a tema malattie rare. Ora anche a Bologna si vuole tenere alta l'attenzione, auspicando che "tutto quello che è scritto nel Piano nazionale delle malattie rare venga assolutamente realizzato - sottolinea la presidente della federazione Annalisa Scopinaro - ci sono risorse destinate esclusivamente alle malattie rare: è fondamentale che non si disperdino". A tal proposito, "sarà interessante vedere a Bologna i risultati che la Rete metropolitana potrà ottenere".

Infine, per l'edizione 2024 del Rare disease day, Uniamo con la sua campagna ha voluto raggiungere il pubblico giovane, stringendo una partnership con FantaSanremo che ha portato all'iscrizione alla Lega della federazione di più di 60.000 squadre, e un video e un podcast sulla musica realizzati in collaborazione con il direttore d'orchestra Beppe Vessicchio a cui hanno partecipato anche i ragazzi