Malore sulla bici mentre va a scuola, 11enne al Sant'Orsola

Non è in pericolo di vita il ragazzino di 11 anni ricoverato ieri mattina al Policlinico Sant'Orsola. Panico tra i passanti di in via Daniele Manin, nel quartiere Navile, che hanno visto il ragazzino a terra con la bici di fianco e hanno subito pensato a un incidente.

I testimoni hanno quindi chiamato immediatamente il 118, così l'ambulanza lo ha trasportato al Pronto Soccorso del Policlinico Sant'Orsola.

Le visite e i controlli hanno chiarito che l'11 mentre stava andando a scuola in bici si era sentito male. Oggi, 20 febbraio, è ancora ricoverato: le sue condizioni sono serie, ma non è in pericolo di vita.