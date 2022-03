Giovani escursioniste in gita al Corno alle Scale: colta da malore una viene soccorsa in elicottero

Paura ieri pomeriggio per delle amiche che avevano deciso di fare una camminata in montagna. Tre ragazze di 24 anni, tutte residenti a Bologna, sono andate a fare un’escursione al Corno alle Scale, comune di Lizzano in Belvedere. Lasciata la loro vettura nel parcheggio del Rifugio Sega Vecchia e hanno iniziato a salire percorrendo il sentiero CAI 119, conosciuto come sentiero Giulio Ruffo che porta in cima al Corno per il cosiddetto Poggio di Mezzo. Si tratta di un sentiero lungo e impegnativo che si sviluppa attraverso uno sperone erboso partendo da quota 920 m, fino a quota 1945 metri.

Una delle escursioniste, arrivata a quota 1700 metri, ormai già fuori dalla vegetazione si è sentita male. Erano circa le 14 quando il 112 riceve la richiesta di soccorso. Sul posto è stata inviata l’ambulanza di Lizzano, i Carabinieri sciatori presenti nel comprensorio sciistico, il Soccorso Alpino e Speleologico stazione Corno alle Scale che ha attivato subito due squadre, già presenti in zona per un corso di aggiornamento tecnico. Si tratta di operatori provenienti da tutta la regione. I tecnici, arrivati in quota iniziano a scendere lungo il Poggio di Mezzo, mentre una terza squadra risale dal basso.

La ragazza colta da malore è stata raggiunta dai soccorritori che dopo averla valutata, hanno richiesto l’intervento dell’elicottero 118 di Pavullo nel Frignano dotato di verricello con a bordo un Tecnico del CNSAS. Nell’attesa dell’arrivo del mezzo aereo, la donna è stata posizionata su una apposita barella per garantirle la protezione termica ed inoltre è stata spostata di circa duecento metri per facilitarne il recupero. L’escursionista raggiunta dal personale dell’elisoccorso è stata recuperata con il verricello e trasportata al campo sportivo di Lizzano, dove l’ambulanza l’ha poi trasferita all’ospedale di Porretta per accertamenti.