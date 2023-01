Malore alla Camera per Matteo Richetti: "Un anno e mezzo senza un giorno di vacanza"

"Un anno e mezzo senza un giorno di vacanza. Elezioni. Impegni politici. Familiari. Qualche preoccupazione di troppo". E' lo stesso Matteo Richetti a scrivere un twitt dal suo letto di ospedale al Policlinico Gemelli di Roma. L'ex presidente dell'assemblea legislativa dell'Emilia-Romagna e capogruppo di Azione alla Camera dei Deputati ieri ha avuto un malore improvviso ed è svenuto a Montecitorio.

"Ma sono già in ripresa e vi ringrazio tutti per la quantità spropositata di affetto che mi state manifestando da ore" scrive il deputato.

Quindi si tratterebbe solo di stress e stanchezzaricoverato per accertamenti al Gemelli. Dopo un primo controllo nell'ambulatorio di Montecitorio, per precauzione è stato trasferito in ospedale. , dove rimarrà questa notte.

"Un grande in bocca al lupo a Matteo Richetti - ha postato il presidente dell'Emilia-Romagna, Stefano Bonaccini - con l’auspicio che si rimetta in fretta".

"Niente scherzi Matte’, mi raccomando!", ha twittato il leader di Azione, Carlo Calenda. E poi Enrico Letta: "Dai Matteo! Ti rivogliamo presto in forze!'"