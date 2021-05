Malore e intervento chirurgico: nello stomaco 64 ovuli di droga, arrestato

Ha avuto un malore ed è stato preso in carico dal Pronto Soccorso del Maggiore che a sua volta ha avvisato la Polizia. Nella mattina di domenica, 9 maggio, alle 11, un uomo, 49nne italiano, ha dichiarato di aver ingerito ovuli di stupefacente e quindi si era sentito male per una probabile rottura.

Proveniente da Santo Domingo, dove risiede, era arrivato in Italia nei giorni scorsi: E' stato sottoposto a intervento chirurgico per l'estrazione degli ovuli, 64 per un totale di 427 grammi di cocaina e un ovulo contenente hashish per 8 grammi circa.

Perquisito, indosso veniva rinvenuta una confezione con 2,71 grammi di cocaina e un documento d'identità, contraffato. Il 49enne con precedenti per reati contro la pubblica amministrazione., contro il patrimonio, porto armi e oggetti atti a offendere, in materia di codice della strada e stupefacenti, è stato arrestato per detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio e denunciato per il possesso di documento falso.