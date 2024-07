Malore dopo la puntura di un insetto: soccorsa a 1.700 metri

QUI PER ISCRIVERSI AL CANALE WHATSAPP DI BOLOGNATODAY

E' stata punta da un insetto, un imenottero, lungo il sentiero 431 sul Monte Libro Aperto, a circa 1.700 metri di quota e si è sentita male. Nel primo pomeriggio di ieri, come riferisce Modena Today, una squadra della stazione monte Cimone è stata attivata per intervenire in soccorso di una escursionista bolognese di 62 anni.

È stato attivato l'elisoccorso EliRavenna, che è giunto rapidamente sul luogo, sbarcando il medico e il tecnico di elisoccorso. L'equipe medica ha stabilizzato la paziente e, dopo le prime cure, la donna è stata evacuata e trasportata all'ospedale Maggiore di Bologna per ulteriori accertamenti e trattamenti relativi con molta probabilità a uno shock anafilattico.

Shock anafilattico

La puntura degli imenotteri, come vespe o calabroni, possono causare l'anafilassi o shock anafilattico, una forma grave di allergia.

Nei soggetti predisposti, si può manifestare con eruzioni cutanee, ma anche con il gonfiore e problemi respiratori fino alla perdita di coscienza.