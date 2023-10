Malore per 7 sanitari del 118: indaga la Procura

Per i "sospetti malesseri" registrati in Centrale operativa 118 Emila Est è stato presentato un esposto in Procura. Lo fa sapere l’Azienda USL di Bologna che il 25 ottobre ha presentato un esposto in relazione a 7 casi, registrati nell’arco degli ultimi 4 mesi tra i sanitari, medici e operatori della Centrale Operativa 118 Emilia Est.

Come riferisce Il Resto del Carlino, avrebbero accusato gli stessi sintomi, che vanno dagli svenimenti, al torpore ai dolori all’addome e alcuni avrebbero anche fatto ricorso al Pronto soccorso.

Si escluderebbe per ora la malattia contagiosa, ma spetta all'autorità giudiziaria indagare per risalire alle cause dei malori, se via sia anche l'ombra del dolo.

L’Azienda USL di Bologna avrebbe avviato un'inchiesta interna che non avrebbe dato risultati, attivando anche il Dipartimento di Sanità Pubblica per verificare le condizioni ambientali di lavoro degli operatori. Ora il report è a disposizione della Procura.