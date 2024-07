Malore a bordo del treno, passeggera soccorsa in stazione

QUI PER ISCRIVERSI AL CANALE WHATSAPP DI BOLOGNATODAY

Attimi di preoccupazione a bordo di un treno Alta Velocità alla stazione di Bologna. Alle 8 e un quarto di domenica, il Frecciarossa 8804 Ancona-Milano si era appena fermato alla stazione di Bologna Centrale quando una passeggera a bordo ha accusato un malore.

Immediatamente il capotreno ha messo in pratica il protocollo delle emergenze, contattando la centrale operativa della compagnia ferroviaria. Da qui la chiamata al 118 che ha inviato i sanitari al binario.

Tanta paura ma fortunatamente nulla di grave per la donna, che è stata soccorsa sul posto e non ha avuto bisogno di essere trasportata in ospedale. Da programma la fermata avrebbe dovuto essere di tre minuti ma, per far fronte all’emergenza, il treno è ripartito soltanto un’ora e mezza più tardi ed è arrivato a destinazione alle 12:01 con 127 minuti di ritardo in un giorno in cui l'intero servizio ferroviario è interessato dallo sciopero nazionale del personale.