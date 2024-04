Malore sulla Via degli Dei, morto escursionista

QUI PER ISCRIVERSI AL CANALE WHATSAPP DI BOLOGNATODAY

Un'escursione finita in tragedia per un gruppo che aveva deciso di trascorrere il sabato di sole sulla Via degli Dei, il cammino che attraversa l'Appennino Tosco-Emiliano e che collega Bologna a Firenze. Lo riferisce Firenze Today.

Un escursionista emiliano di 72 è morto nel pomeriggio dopo un malore durante sul percorso. Era in compagnia di altre tre persone che hanno chiamato aiuto.

Sono intervenuti i vigili del fuoco con i mezzi fuoristrada, insieme al personale sanitario, dove il medico purtroppo non ha potuto far altro che constatare il decesso

Sul posto sono intervenuti anche il personale del soccorso alpino e quello dei carabinieri forestali. Dopo l’autorizzazione del magistrato, la salma è stata trasportata dai soccorritori sul mezzo fuoristrada.

Ieri anche un incidente in Appennino: una biker è precipitata in una scarpata, facendo un volo di una decina di metri.