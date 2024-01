Malori sospetti al 118, c'è un'inchiesta. Donini: "Nessun 'clima' può giustificare cose simili"

QUI PER ISCRIVERSI AL CANALE WHATSAPP DI BOLOGNATODAY

"Nessun clima giustifica azioni del genere". A dirlo è l'assessore regionale alla Sanità dell'Emilia-Romagna, Raffaele Donini, che interviene così sul caso del 118 di Bologna, al centro di un'inchiesta della Procura per presunti avvelenamenti degli operatori. Indagine da cui stanno emergendo anche ulteriori elementi su una situazione interna alla centrale a dir poco problematica. Allo stato, indagato sarebbe un operatore con ruoli organizzativi: i Nas sono entrati nella centrale del 118, per notificare gli atti e sequestrare pc, alcuni cartelli ed effetuato alcune perquisizioni.

"Alla magistratura affidiamo naturalmente la nostra più totale fiducia- dice Donini, questa mattina a margine di una conferenza stampa in Regione- e siamo stati da subito solidali e vicini agli operatori del 118 che hanno subito questi fatti. Nessun clima giustifica azioni del genere". L'assessore poi aggiunge: "Che sia un settore oggi estremamente sotto pressione è del tutto evidente, stiamo cercando in tutti i modi di reggere e dare agli operatori una prospettiva di migliore condizione di vita lavorativa. Dopodichè questi fatti sono un'altra cosa, qui c'è un comportamento penalmente rilevante che deve essere accertato e sanzionato".

Sul caso torna a intervenire anche il sindacato medico Snami, secondo cui il clima al 118 di Bologna "non è un problema nuovo. Non sappiamo se questo sia correlato agli avvelenamenti", ma quei fatti hanno fatto "emergere un sistema e un clima disfunzionale, che oggi deve essere necessariamente corretto".

Lo Snami punta il dito contro "precise scelte di politica gestionale di chi ha diretto il servizio negli anni", che hanno avuto "un impatto non marginale sullo sviluppo di queste dinamiche. La direzione generale dell'Ausl non avrà un compito facile nel tentare di ricomporre questo caos". Per anni, sostiene il sindacato, "si sono coltivati modelli di gestione divisiva, imposizione di ideologie e visioni che hanno sempre più ampliato il distacco tra il management e gli operatori. Medici e infermieri di serie A e di serie B, bandi mancanti, funzioni contrattuali precluse, percorsi amministrativi nebbiosi e attività ordinarie, come l'elisoccorso, gestite in orario eccedente e pagate a parte, generando differenze retributive e malumori".

