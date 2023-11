Ausl, Bordon: “Inquietudine per malori sospetti agli operatori del 118” | VIDEO

C’è una certa apprensione per i casi dei sette operatori che hanno accusato dei malesseri nella Centrale operativa 118 Emilia Est. È notizia di alcuni giorni fa che l’Ausl ha presentato un esposto in procura, dopo che l’inchiesta interna ha escluso cause ambientali. Dell’argomento è tornato a parlare oggi Paolo Bordon, direttore generale dell’Ausl di Bologna, all’inaugurazione del Cau di Budrio. Bordon ha parlato di “inquietudine”, ma il direttore dell’Ausl ha anche cercato di calmare le acque, non affettando ipotesi “su quanto successo”. Pertanto, conclude Bordon, “abbiamo convenuto che debba essere fatto un approfondimento che esca dalla sfera del nostro raggio di azione e di competenza”.